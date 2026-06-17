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Объектив Canon RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)

  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
  • RF-S 10-18mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-)
Код товара:УТ-00094711
Артикул:б/у-КП32 К 2026-06-17/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n: 4601000260
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка.
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.