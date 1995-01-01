Каждый портрет станет шедевром

Сбалансированное для классического портрета фокусное расстояние 85 мм и бескомпромиссное оптическое качество делают модель RF 85mm F1.4L VCM идеальным выбором для этого жанра съемки. Асферический и UD-элемент наряду с передовыми покрытиями (ASC, Air Sphere Coating, и SWC, Subwavelength Coating) обеспечивают высокую четкость изображения и свободу от оптических аберраций.

Исключительная свобода творчества даже при слабом освещении

Наслаждайтесь свободным управлением глубиной резкости и чрезвычайной эффективностью как для фото, так и для видео в условиях нехватки света — все благодаря сверхширокой максимальной диафрагме f/1.4 и кинематографичному эффекту 11-лепестковой диафрагмы.

Легкая конструкция и отменная эргономика

Объектив обладает такими же размерами, что и другие «гибридные» (фото / видео) фикс-объективы из линейки F1.4 VCM, резьба для светофильтров также совпадает (67 мм). Это упрощает замену оптики при использовании дополнительных аксессуаров (моторы follow-focus, различные светофильтры, компендиумы и так далее). Балансировка камеры на электронных подвесах также максимально упрощается – достаточно сделать лишь небольшие поправки, а зачастую хватает и автоматической калибровки. Благодаря почти вдвое меньшему размеру и весу, чем у RF 85mm F1.2L USM, модель RF 85mm F1.4L VCM лучше подойдет для длительных сессий и съемки на ходу.

Фокус на эмоциях и молниеносная точность

Легко сохраняйте даже самые спонтанные моменты благодаря высокоскоростной автофокусировке с мотором VCM5. Мощный привод автофокусировки отвечает за равномерные переводы фокуса на видео, а оптическая схема была разработана таким образом, чтобы минимизировать эффект «дыхания» фокуса (смещения границ кадра при изменении дистанции).

Плавное управление и гибридное творчество для фото и видео

Адаптируйте этот объектив под свой стиль съемки с настраиваемым кольцом управления (Control Ring) и выделенной программируемой кнопкой, к которой можно привязать какую-либо функцию по вашему усмотрению. Кольцо управления диафрагмой4 предлагает плавную подстройку диафрагмы для видео, а также фото (на некоторых камерах). Кольцо вращается без отсечек, что позволяет открывать и закрывать диафрагму максимально плавно. Его также можно заблокировать в положении А, чтобы управлять этим параметром через камеру.

Профессиональная надежность и высокое качество сборки

Продолжайте снимать даже в неблагоприятных условиях благодаря конструкции L-серии с олеофобным фторсодержащим покрытием передней линзы и герметичными уплотнителями, защищающими устройство от попадания внутрь пыли и влаги3.

Новые технологии:

Кольцо управления диафрагмой4

Используйте кольцо управления диафрагмой при съемке видео для ручной настройки диафрагмы и наслаждайтесь плавными и бесшумными переходами между ступенями.

VCM5 (электродинамический линейный двигатель)

VCM привод работает на основе звуковой катушки и маломощного магнитного поля. Данный тип привода лучше справляется с тяжелыми группами линз (по сравнению с STM, линейными шаговыми моторами), а также обеспечивает максимальную быстроту и плавность работы – как в фото-, так и видеорежиме.

Функциональная кнопка объектива (кнопка остановки автофокусировки)

Настраиваемая функциональная кнопка объектива по умолчанию работает как кнопка временной остановки автофокуса (во время следящей автофокусировки). Ее функция может быть переназначена через меню камеры.

3) Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и работе камеры.

4) Некоторые камеры имеют ограничения; мы рекомендуем установить последнюю версию прошивки на камеру для ее оптимальной работы. Даже с последней версией встроенного ПО на EOS R, RP, Ra, R3, R5, R6, R6 Mark II, R7, R8, R10, R50, R100 и EOS R5C при съемке фотографий значение диафрагмы невозможно установить с помощью кольца управления диафрагмой.

5) Важно! Электродинамический линейный двигатель (VCM) в объективе создает маломощное магнитное поле. Несмотря на то, что его использование в целом безопасно, мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, если вы используете кардиостимулятор или другие медицинские устройства, чтобы разрешить все сомнения. Если объектив не подключен к камере или если камера выключена, компоненты объектива могут издавать слышимые звуки. Это нормально и не является неисправностью. Незначительное движение во время транспортировки не влияет на пригодность к эксплуатации.

Характеристики