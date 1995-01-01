Описание

Canon RF 85mm F1.2L USM DS

Создавайте не просто фотографии с высокой детализацией, но и с передачей атмосферы сюжета благодаря этому производительному и надежному объективу, специальное покрытие которого позволяет работать с эффектом боке принципиально нового уровня.

Резкость и стиль для самых важных портретов

Формируйте и совершенствуйте свое творческое видение с помощью этого профессионального портретного объектива L-серии, который обеспечивает потрясающую резкость, располагает быстрой и точной автофокусировкой, а также имеет легендарное качество сборки и новое покрытие DS для мягкого эффекта боке.

Идеальный объектив для портретной съемки

Благодаря фокусному расстоянию 85 мм этот объектив прекрасно подходит для создания красивых портретов и позволяет получать элегантные снимки с естественной перспективой, высоким уровнем детализации и отсутствием искажений.

Превосходное боке и потрясающая оптическая точность

Благодаря уникальному покрытию Canon DS и 9-лепестковой диафрагме F1.2 эта модель позволяет работать с качественным эффектом боке и создавать творческие изображения.

Усовершенствованные элементы и покрытия объектива

Специальная преломляющая оптика синего спектра (BR), используемая в этом объективе, устраняет цветовые аберрации, в то время как шлифованная асферическая линза и покрытие ASC предотвращают появление бликов и двоения.

Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий

Качество сборки этого объектива полностью соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и влаги.

Быстрый ультразвуковой мотор и кольцо управления на объективе

Благодаря быстрому взаимодействию посредством крепления RF объектив RF 85mm F1.2L USM быстро фокусируется на объекте, а кольцо управления позволяет с удобством настраивать один из основных параметров съемки.