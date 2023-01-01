Объектив Canon RF 85mm f/1.2 L USM DS
Код товара : УТ-00032943
Артикул : 3450C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:1.2
Минимальная диафрагма
1:16
Минимальная дистанция фокусировки
0.85 м
Угол поля зрения
24°, 16°, 28° 30' (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
13 элементов в 9 группах (1 асферический, 1 со сверхнизким коэффициентом дисперсии UD, 1 с увеличенной рефракцией в синем спектре BR)
Физические характеристики
Вес
1195 г
Размеры товара
103.2 х 117.3 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, чехол LP1424, бленда ET-89
Описание
Canon RF 85mm F1.2L USM DS
Создавайте не просто фотографии с высокой детализацией, но и с передачей атмосферы сюжета благодаря этому производительному и надежному объективу, специальное покрытие которого позволяет работать с эффектом боке принципиально нового уровня.
Резкость и стиль для самых важных портретов
Формируйте и совершенствуйте свое творческое видение с помощью этого профессионального портретного объектива L-серии, который обеспечивает потрясающую резкость, располагает быстрой и точной автофокусировкой, а также имеет легендарное качество сборки и новое покрытие DS для мягкого эффекта боке.
Идеальный объектив для портретной съемки
Благодаря фокусному расстоянию 85 мм этот объектив прекрасно подходит для создания красивых портретов и позволяет получать элегантные снимки с естественной перспективой, высоким уровнем детализации и отсутствием искажений.
Превосходное боке и потрясающая оптическая точность
Благодаря уникальному покрытию Canon DS и 9-лепестковой диафрагме F1.2 эта модель позволяет работать с качественным эффектом боке и создавать творческие изображения.
Усовершенствованные элементы и покрытия объектива
Специальная преломляющая оптика синего спектра (BR), используемая в этом объективе, устраняет цветовые аберрации, в то время как шлифованная асферическая линза и покрытие ASC предотвращают появление бликов и двоения.
Качество конструкции серии L и защита от атмосферных воздействий
Качество сборки этого объектива полностью соответствует стандартам L-серии — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие на крайних элементах объектива обеспечивает защиту от пыли и влаги.
Быстрый ультразвуковой мотор и кольцо управления на объективе
Благодаря быстрому взаимодействию посредством крепления RF объектив RF 85mm F1.2L USM быстро фокусируется на объекте, а кольцо управления позволяет с удобством настраивать один из основных параметров съемки.