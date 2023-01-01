Описание

Эталонный супертелеобъектив

Ваш мир станет ближе с этим компактным и легким супертелеобъективом 800 мм, который располагает стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, для создания материалов, о которых вы не могли и мечтать.

Для съемки дикой природы

Фотографируйте диких животных крупным планом с любого расстояния.

Для съемки в путешествиях

Легкий и мощный телеобъектив — идеальный вариант для поездок.

Для съемки отдаленных объектов

Ваш мир станет гораздо ближе.

Наслаждайтесь четкими изображениями без размытия

Благодаря стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням выдержки, вы сможете создавать сверхчеткие изображения в теледиапазоне и снимать великолепные видеоролики без штативов и креплений.

Компактная и легкая конструкция

Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 281,8 мм (при хранении), а вес — 1260 г.

Тихая и плавная фокусировка

Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.

Мощный телеобъектив, доступный каждому

Теперь любители фотосъемки смогут путешествовать налегке даже с супертелеобъективом, располагающим мощным стабилизатором изображения и системой автофокусировки.