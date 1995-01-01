RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM — это специализированный профессиональный зум-объектив типа «рыбий глаз», который является уникальной моделью в линейке RF. Он предлагает возможности, аналогичные модели EF 8-15mm f/4L Fisheye USM из линейки EF, однако более универсален, предлагает более широкий угол обзора, повышенную светосилу и лучшее качество изображения.

Создавайте особые изображения с круговым (190°) или полнокадровым (180°) форматом «рыбий глаз». Благодаря диапазону зумирования 7–14 мм, высокой светосиле f/2.8–3.5 и системе вставных фильтров объектив RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM предлагает совершенно иные возможности относительно обычных широкоугольных объективов.

Раскройте свой творческий потенциал с этим зум-объективом «рыбий глаз»

Используйте диапазон зумирования 7–14 мм для создания круговых изображений 190° при 7 мм или полнокадровых снимков «рыбий глаз» 180° при 14 мм на полнокадровых камерах1, а также оцените фокусировку на расстоянии от 0,15 м для еще большего драматизма.

Исключительное качество по всему кадру

Оцените более высокую четкость: два асферических элемента-реплики подавляют сферические аберрации, пять UD-элементов нивелируют хроматические аберрации, а покрытия ASC устраняют двоение и блики.

Быстрая и точная автофокусировка для превосходных результатов

Исключительно плавная и почти бесшумная технология STM с винтовой передачей обеспечит точную фокусировку с минимальным «дыханием» фокуса. А широкая диафрагма f/2.8–3.5 поможет делать яркие снимки даже при слабом освещении.

Комфортное управление при фото- и видеосъемке

Прибл. 476 г веса означают, что этот объектив очень удобен в эксплуатации. Система со встроенным фильтром предлагает интуитивное управление творческим процессом наряду с кольцом управления объективом и функциональной кнопкой объектива.

Создан для надежной и уверенной съемки

Снимайте с полной уверенностью в своих силах благодаря защищенной от непогоды конструкции L-серии2 и флюориновому покрытию переднего элемента, который отталкивает грязь для удобной очистки объектива.

Превратите видео «рыбий глаз» в иммерсивные VR-материалы

RF 7-14MM F2.8-3.5L FISHEYE STM предлагает равноудаленную проекцию, что позволяет превращать видео с него в материалы 2D 180° VR с помощью Canon EOS VR Utility3 для последующего просмотра иммерсивных кадров через VR-гарнитуру.

Примечания:

1 Диагональные фото 180° «рыбий глаз» доступны на камерах системы EOS R с датчиками изображения APS-C, если метка «C» на кольце зумирования совмещена с C-указателем (примерно 8,7 мм). Перевод ограничителя зума или переключателя блокировки в положение широкого угла не гарантирует диагональное изображение «рыбий глаз» для формата APS-C.

2 Несмотря на защиту конструкции объектива от пыли и влаги абсолютная защита от попадания пыли и капель воды в корпус объектива не гарантируется. Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и работе камеры.

3 Для записи круговых видео «рыбий глаз», которые также можно преобразовать в прямоугольные материалы с помощью Canon EOS VR Utility для просмотра в 2D 180° VR, вам потребуется совместимая камера с поддержкой видеозаписи Open Gate.

Равноудаленная проекция

Такая проекция обеспечивает равномерный эффект сжатия в направлении от центра изображения к его периферии. Объекты на одинаковом расстоянии от центра будут иметь одинаковый размер, что повышает разрешение по краю кадра, даже если растянуть изображение в формат 2D VR.

Характеристики