Объектив Canon RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM
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Описание
RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM — это специализированный профессиональный зум-объектив типа «рыбий глаз», который является уникальной моделью в линейке RF. Он предлагает возможности, аналогичные модели EF 8-15mm f/4L Fisheye USM из линейки EF, однако более универсален, предлагает более широкий угол обзора, повышенную светосилу и лучшее качество изображения.
Создавайте особые изображения с круговым (190°) или полнокадровым (180°) форматом «рыбий глаз». Благодаря диапазону зумирования 7–14 мм, высокой светосиле f/2.8–3.5 и системе вставных фильтров объектив RF 7-14mm f/2.8-3.5 L Fisheye STM предлагает совершенно иные возможности относительно обычных широкоугольных объективов.
Раскройте свой творческий потенциал с этим зум-объективом «рыбий глаз»
Используйте диапазон зумирования 7–14 мм для создания круговых изображений 190° при 7 мм или полнокадровых снимков «рыбий глаз» 180° при 14 мм на полнокадровых камерах1, а также оцените фокусировку на расстоянии от 0,15 м для еще большего драматизма.
Исключительное качество по всему кадру
Оцените более высокую четкость: два асферических элемента-реплики подавляют сферические аберрации, пять UD-элементов нивелируют хроматические аберрации, а покрытия ASC устраняют двоение и блики.
Быстрая и точная автофокусировка для превосходных результатов
Исключительно плавная и почти бесшумная технология STM с винтовой передачей обеспечит точную фокусировку с минимальным «дыханием» фокуса. А широкая диафрагма f/2.8–3.5 поможет делать яркие снимки даже при слабом освещении.
Комфортное управление при фото- и видеосъемке
Прибл. 476 г веса означают, что этот объектив очень удобен в эксплуатации. Система со встроенным фильтром предлагает интуитивное управление творческим процессом наряду с кольцом управления объективом и функциональной кнопкой объектива.
Создан для надежной и уверенной съемки
Снимайте с полной уверенностью в своих силах благодаря защищенной от непогоды конструкции L-серии2 и флюориновому покрытию переднего элемента, который отталкивает грязь для удобной очистки объектива.
Превратите видео «рыбий глаз» в иммерсивные VR-материалы
RF 7-14MM F2.8-3.5L FISHEYE STM предлагает равноудаленную проекцию, что позволяет превращать видео с него в материалы 2D 180° VR с помощью Canon EOS VR Utility3 для последующего просмотра иммерсивных кадров через VR-гарнитуру.
Примечания:
- 1 Диагональные фото 180° «рыбий глаз» доступны на камерах системы EOS R с датчиками изображения APS-C, если метка «C» на кольце зумирования совмещена с C-указателем (примерно 8,7 мм). Перевод ограничителя зума или переключателя блокировки в положение широкого угла не гарантирует диагональное изображение «рыбий глаз» для формата APS-C.
- 2 Несмотря на защиту конструкции объектива от пыли и влаги абсолютная защита от попадания пыли и капель воды в корпус объектива не гарантируется. Водо-/пыленепроницаемые объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и работе камеры.
- 3 Для записи круговых видео «рыбий глаз», которые также можно преобразовать в прямоугольные материалы с помощью Canon EOS VR Utility для просмотра в 2D 180° VR, вам потребуется совместимая камера с поддержкой видеозаписи Open Gate.
Равноудаленная проекция
Такая проекция обеспечивает равномерный эффект сжатия в направлении от центра изображения к его периферии. Объекты на одинаковом расстоянии от центра будут иметь одинаковый размер, что повышает разрешение по краю кадра, даже если растянуть изображение в формат 2D VR.
Характеристики
- Байонет: Canon RF
- Фокусное расстояние: 7 - 14 мм
- Относительное отверстие: 1:2.8 - 1:3.5
- Минимальная диафрагма: 1:22 - 1:29
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.15 м (макс. увеличение 0.35х)
- Угол поля зрения: горизонтальный: 190° - 149° 45’, вертикальный: 190° - 99° 50’, диагональный: 190° - 180°
- Конструкция объектива: 16 элементов в 11 группах, из них 5 низкодисперсионных и 2 асферических (типа Replica)
- Диаметр светофильтра: встроенное заднее крепление для вставных фильтров Canon Drop-in
- Число лепестков диафрагмы: 9
- Физические характеристики
- Вес: 476 г
- Размеры: 76.5 x 109.4 мм
- Особые характеристики: защита от пыли и влаги
- Комплектация: крышка передняя Lens cap 7-14, крышка задняя, бленда EW-76, чехол LP1219, светофильтр Drop-in clear filter (установлен в держатель)