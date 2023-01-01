Описание

Беспрецедентная эффективность

Благодаря фокусному расстоянию 600 мм и максимальной диафрагме f/4 этот профессиональный супертелеобъектив демонстрирует потрясающие результаты. Он оснащен байонетом RF и предлагает пользователям сверхбыструю фокусировку, стабилизацию изображения с эффектом до 5,5 ступеней экспозиции и превосходное качество изображения.

Новый уровень качества изображения

Поразительное качество изображения даже с максимальной диафрагмой f/4. Флюоритовые и Super UD-элементы объектива управляют искажениями и повышают четкость. Покрытия ASC и Super Spectra максимально эффективно справляются с бликами.

Сфокусируйтесь на самом важном

Этот объектив предлагает быструю и уверенную фокусировку, точно отслеживая подвижные объекты. Двойной привод фокусировки обеспечивает более быструю автофокусировку при установке на совместимые камеры.

Высокая эффективность даже при слабом освещении

В условиях нехватки света RF 600mm F4L IS USM остается эффективным благодаря широкой диафрагме f/4 и системе стабилизации с эффектом 5,5 ступеней экспозиции, которая нивелирует сотрясение камеры1.

Интуитивное управление

Несмотря на большой коэффициент увеличения, RF 600mm F4L IS USM остается достаточно легким объективом. Постоянно доступная ручная фокусировка позволяет без труда регулировать положение фокуса. Назначаемые кнопки запуска автофокусировки имеют удобное расположение.

Создан для уверенной съемки

Этот объектив L-серии, покрытый термостойкой белой краской, создан для профессионального применения даже в экстремальных условиях. Даже работая «на бровке» в сильный дождь или отправляясь на сафари в пыльной саванне, вы сможете уверенно создавать изображения.

Технические характеристики

Большая максимальная диафрагма f/4: Для превосходного качества съемки при слабом освещении и контроля над глубиной резкости

Стабилизатор изображения: Эквивалентный 5,5 ступеням экспозиции эффект защиты от сотрясения камеры1 для идеально четких кадров при слабом освещении

Двойной привод автофокусировки: двойной привод фокусировки USM кольцевого типа работает вместе с высокопроизводительным процессором и оптимизированными алгоритмами AF для быстрой и бесшумной фокусировки

Флюоритовая линза: модель RF 600mm F4L IS USM оснащена флюоритовой линзой для более высокого разрешения и контрастности изображений

Покрытия ASC: технология покрытия Air Sphere Coating эффективно устраняет блики и двоение изображения даже в сложных условиях освещения

Ручная фокусировка с регулируемой скоростью: для точного управления ручной фокусировкой доступны три режима скорости. Постоянно доступная ручная фокусировка позволяет регулировать фокус без переключения режимов

Предустановки фокуса: Сохраните две дистанции фокусировки для быстрого применения и экономьте время при динамичной съемке и создании эффекта перевода фокуса во время видеосъемки Родной байонет RF: объектив RF 600mm F4L IS USM напрямую подключается к камерам EOS R без адаптера, что позволяет добиться еще более высокого качества изображения

1. В соответствии со стандартами тестирования CIPA