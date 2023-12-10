Объектив Canon RF 600mm f/11 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072021
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-10/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации, небольшие потёртости
44 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137021
Код товара на Маркете
100968353742
Тип объектива
телеобъектив
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Canon RF
Макс. фокусное расстояние
600 мм
Фокусное расстояние
600 мм
Диафрагма
f/11
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации, небольшие потёртости
s\n: 9512001532
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышка
Гарантия 90 дней.