Объектив Canon RF 600mm f/11 IS STM
Код товара : УТ-00042682
Артикул : 3986C005
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
600
Минимальная диафрагма
1:11 (не изменяется)
Минимальная дистанция фокусировки
4.5 м
Угол поля зрения
03°30′, 02°20′, 04°10′ (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
10 элементов в 7 группах
Физические характеристики
Вес
930 г
Размеры товара
93 х 199.5 мм (93 х 269 мм при съемке)
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, руководство
Описание
Для съемки крупным планом
Откройте новые возможности с супертелеобъективом, который позволяет оставаться в центре событий, оснащен стабилизатором изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, а также отличается компактным и легким корпусом.
Для съемки в путешествиях
Легкий и мощный телеобъектив — идеальный вариант для поездок.
Для съемки дикой природы
Фотографируйте диких животных крупным планом с любого расстояния.
Для съемки динамичных сюжетов
Создавайте эффектные фотографии любимых видов спорта крупным планом.
С легкостью снимайте отдаленные объекты
Повседневные вещи стали еще ближе — запечатлейте городских диких животных крупным планом и наслаждайтесь эффектными фотографиями с мельчайшими деталями.
Четкие изображения без размытия
Благодаря оптическому стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, вы сможете создавать четкие фотографии и видео в теледиапазоне даже без штатива.
Компактная и легкая конструкция
Благодаря креплению RF, диафрагме F11 и дифракционной оптике длина этого объектива составляет всего 199,5 мм (при хранении), а вес — 930 г.
Тихая и плавная фокусировка
Мотор STM обеспечивает плавную и тихую автофокусировку, а кольцо управления объективом дает возможность легко управлять настройками. Благодаря безлепестковой диафрагме F11 достигается красивый эффект боке.
Доступный супертелеобъектив
Этот супертелеобъектив с мощным стабилизатором и системой автофокусировки доступен по выгодной цене, что порадует всех любителей фотографии.