Описание

Удивительно практичная 3D-съемка 180° VR

Компактная конструкция с одиночным креплением позволяет легко создавать конфигурации для профессионального создания стереоскопических материалов 180° VR с помощью полнокадровой камеры RF с высоким разрешением, например EOS R51.

Простой и эффективный рабочий процесс

Благодаря стереоскопическому полю зрения 190° два изображения в формате «рыбий глаз» со сдвигом идеально синхронизируются и записываются одновременно на полнокадровый датчик изображения, после чего Canon EOS VR Utility2 или плагин2 Canon EOS VR легко обрабатывает их для конечного результата без дополнительного монтажа.

Съемка изображений высокого качества

Оснащенный двумя идеально откалиброванными объективами типа «рыбий глаз», RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE использует два UD-элемента в каждом из них для компенсации аберраций, в то время как специальное покрытие Canon SWC с субволновой структурой делает блики и двоение изображения менее заметными даже при съемке с контровым светом.

Высокая светосила f/2.8 для съемки при слабом освещении

Объектив RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE эффективен при слабом освещении благодаря высокой светосиле f/2.8, точной синхронизации экспозиции и широким возможностям управления двойной диафрагмой с электромагнитной конструкцией (EMD).

Качество сборки L-серии и защита от непогоды

Как и другие объективы L-серии, RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE создан с учетом использования профессионалами. Он защищен от пыли и брызг воды, а флюоритовые покрытия защищают крайние элементы объективы от попадания воды и грязи.

Держатель фильтра для точного управления экспозицией

RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE оснащен задним держателем для желатиновых фильтров, который можно использовать с предварительно вырезанными гелевыми нейтральными фильтрами для точного управления уровнями освещения при производстве материалов 180° VR.

Фокусное расстояние 60 мм (в эквиваленте 35 мм): обеспечивает естественную стереоскопическую перспективу

Встроенный задний держатель желатинового фильтра: для гибкой работы в условиях яркого освещения

1) Может потребоваться обновление встроенного ПО

2) Услуга подписки предоставит вам доступ к большему числу профессиональных функций и кодеков, а также конвертированию более длительных видеоклипов, однако базовые функции для обработки фото и коротких видеороликов можно использовать бесплатно