Объектив Canon RF 50mm f/1.8 (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075665 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2024-05-16-1

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 19 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 140665 Фокусное расстояние: 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки: 0.3 м

Число лепестков диафрагмы: 7

Крепление: Canon RF

Диаметр резьбы для светофильтра: 43 мм Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Объектив, две крышки.

Гарантия 90 дней.

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