Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074139
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-16/05
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139139
Тип объектива стандартный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 1.2 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 10
Байонет Canon RF
Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 15
Размеры и вес
Диаметр 89.8 мм
Длина 108 мм
Вес 950 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 250000097
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка
Гарантия 14 дней.