Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074139 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-16/05

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 159 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139139

Тип объектива стандартный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 50 мм

Макс. фокусное расстояние 1.2 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 10

Байонет Canon RF

Диаметр резьбы для светофильтра 77 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 15

Размеры и вес

Диаметр 89.8 мм

Длина 108 мм

Вес 950 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, пылезащита Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 250000097

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка

Гарантия 14 дней.

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