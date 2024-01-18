Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM (NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072899
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/05
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137899
Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 50 мм
Макс. фокусное расстояние 1.2 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2
Минимальная диафрагма (F) 16
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# 2250001398
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.
Гарантия от 14 до 90 дней.