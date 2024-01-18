Объектив Canon RF 50mm f/1.2 L USM (NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072899 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/05

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 155 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137899 Тип объектива стандартный, Фиксированный фокус, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 50 мм

Макс. фокусное расстояние 1.2 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 50 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.4 м

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 1.2

Минимальная диафрагма (F) 16 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# 2250001398

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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