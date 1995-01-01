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Объектив Canon RF 45mm f/1.2 STM

  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
  • RF 45mm f/1.2 STM
Код товара:УТ-00090104
Артикул:# 7198C002

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Благодаря естественной перспективе, сверхширокой диафрагме f/1.2 и малому весу объектив RF 45mm f/1.2 STM является по-настоящему особенной моделью в линейке Canon RF. Его инновационный дизайн позволяет управлять глубиной резкости и творческими эффектами даже при слабом освещении — более того, это первый объектив Canon со светосилой f/1.2 и автофокусировкой, который весит менее 400 г. Высокое качество деталей дизайна, включая металлический байонет, 9-лепестковую диафрагму и отдельные кольца фокусировки и управления, делают его достойным выбором для тех фотографов, которые ищут портативный и недорогой вариант для творческого самовыражения.

Сверхвысокая светосила f/1.2
Оцените свободное управление творческим процессом с этим светосильным объективом, который предлагает чрезвычайно малую глубину резкости и превосходную эффективность при слабом освещении.

Сделайте следующий шаг в фотографии
Открывайте для себя новые способы съемки с этим объективом, который предлагает отменную эффективность для продвинутых техник съемки и простого создания эффектных изображений.

Надежная автофокусировка при съемке с открытой диафрагмой
Сохраняйте моменты с непревзойденной точностью даже при работе с малой глубиной резкости. Технология автофокусировки Canon STM фиксируется на объекте, чтобы вы могли сосредоточиться на композиции.

Компактный 45-мм объектив для повседневной съемки
Этот светосильный объектив определенно не разочарует вас — RF 45MM F1.2 STM является первым объективом Canon RF с диафрагмой f/1.2, который весит менее 400 г. Благодаря фиксированной длине и малому весу он станет сбалансированным вариантом для фото- и видеосъемки.

Предназначен для универсальной съемки
Благодаря раздельным кольцам фокусировки и управления, удобному диаметру резьбы фильтра 67 мм и минимальному расстоянию фокусировки всего 45 см этот универсальный объектив позволит вам создавать творческие и полные деталей изображения крупным планом.

Профессиональное качество сборки
Оцените стабильно высокую эффективность благодаря металлическому байонету, который обеспечивает надежное подключение к камерам системы EOS R. Среди его преимуществ стоит отметить 9-лепестковую диафрагму, наличие асферического элемента, покрытие Super Spectra и коррекцию «дыхания» фокуса при установке на совместимую камеру.

Характеристики

  • Байонет: Canon RF
  • Фокусное расстояние: 45 мм
  • Относительное отверстие: 1:1.2
  • Минимальная диафрагма: 1:16
  • Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
  • Угол поля зрения: 51° 20' (диагональный)
  • Конструкция объектива: 9 элементов в 7 группах, из них 1 асферический
  • Диаметр светофильтра: 67 мм
  • Число лепестков диафрагмы: 9
  • Вес: 346 г
  • Размеры: 78 х 75 мм
  • Дата анонса: ноябрь 2025 г
  • Комплектация: крышки передняя и задняя, документация
  • Дополнительные аксессуары: бленда Lens hood ES-73B - продается отдельно