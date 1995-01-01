Благодаря естественной перспективе, сверхширокой диафрагме f/1.2 и малому весу объектив RF 45mm f/1.2 STM является по-настоящему особенной моделью в линейке Canon RF. Его инновационный дизайн позволяет управлять глубиной резкости и творческими эффектами даже при слабом освещении — более того, это первый объектив Canon со светосилой f/1.2 и автофокусировкой, который весит менее 400 г. Высокое качество деталей дизайна, включая металлический байонет, 9-лепестковую диафрагму и отдельные кольца фокусировки и управления, делают его достойным выбором для тех фотографов, которые ищут портативный и недорогой вариант для творческого самовыражения.

Сверхвысокая светосила f/1.2

Оцените свободное управление творческим процессом с этим светосильным объективом, который предлагает чрезвычайно малую глубину резкости и превосходную эффективность при слабом освещении.

Сделайте следующий шаг в фотографии

Открывайте для себя новые способы съемки с этим объективом, который предлагает отменную эффективность для продвинутых техник съемки и простого создания эффектных изображений.

Надежная автофокусировка при съемке с открытой диафрагмой

Сохраняйте моменты с непревзойденной точностью даже при работе с малой глубиной резкости. Технология автофокусировки Canon STM фиксируется на объекте, чтобы вы могли сосредоточиться на композиции.

Компактный 45-мм объектив для повседневной съемки

Этот светосильный объектив определенно не разочарует вас — RF 45MM F1.2 STM является первым объективом Canon RF с диафрагмой f/1.2, который весит менее 400 г. Благодаря фиксированной длине и малому весу он станет сбалансированным вариантом для фото- и видеосъемки.

Предназначен для универсальной съемки

Благодаря раздельным кольцам фокусировки и управления, удобному диаметру резьбы фильтра 67 мм и минимальному расстоянию фокусировки всего 45 см этот универсальный объектив позволит вам создавать творческие и полные деталей изображения крупным планом.

Профессиональное качество сборки

Оцените стабильно высокую эффективность благодаря металлическому байонету, который обеспечивает надежное подключение к камерам системы EOS R. Среди его преимуществ стоит отметить 9-лепестковую диафрагму, наличие асферического элемента, покрытие Super Spectra и коррекцию «дыхания» фокуса при установке на совместимую камеру.

Характеристики