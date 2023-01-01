Описание

Мощный, портативный и профессиональный — супертелеобъектив с байонетом RF, который позволяет создавать эффектные динамичные изображения

Создавайте лучшие динамичные сюжеты и фотографии спорта или дикой природы с этим портативным 400-мм супертелеобъективом, созданным для камер с байонетом RF. Высокая светосила f/2.8 и оптическая стабилизация изображения делают этот объектив идеальным решением для съемки в условиях слабого освещения. Передовая автофокусировка позволяет сохранять четкость даже при съемке самых быстрых объектов для создания захватывающих изображений.



Великолепное качество изображения

Даже при максимальной диафрагме f/2.8 обеспечивается высокая резкость по всему кадру. Это связано с использованием флюоритовых и Super UD-элементов, а также покрытий ASC и Super Spectra.

Быстрая фокусировка для уверенной работы

При съемке динамичных сцен объектив фокусируется достаточно быстро и уверенно. Двойной привод фокусировки обеспечивает более быструю автофокусировку при установке на совместимые камеры.

Слабое освещение? Нет проблем

Объектив RF 400mm F2.8L IS USM демонстрирует отличные результаты в условиях слабого освещения благодаря максимальной диафрагме f/2.8 и стабилизатору изображения с эффектом 5,5 ступеней экспозиции, который компенсирует сотрясение камеры1.

Интуитивное управление

Самый легкий объектив 400 мм f/2.8 для беззеркальных камер2, который удобно брать с собой. Функция постоянно доступной ручной фокусировки позволяет регулировать положение фокуса, а кнопки запуска/остановки автофокусировки имеют удобное расположение.

Создан для уверенной съемки

Легендарное качество сборки L-серии и термостойкая белая краска позволяют эффективно использовать этот объектив в любых погодных условиях — от футбольных матчей под дождем до пыльного сафари в саванне.

Технические характеристики