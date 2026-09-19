Объектив Canon RF 35mm f/1.8 Macro IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00097481 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф01-3 Код товара: УТ-00097481 Артикул: б/у-МСК 2026-09-19/Ф01-3 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 9452000798

Комплектация: Объектив и крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5

S/n: 9452000798

Комплектация: Объектив и крышки

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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