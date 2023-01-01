Крышка для байонетного гнезда камеры Canon EOS RF-3
Код товара : 00000042238
Артикул : 2428A001
750 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.021
Описание
Крышка для байонетного гнезда камер EOS. Защищает внутренности камеры от попадания пыли и грязи в то время, когда она хранится или перевозится без объектива. Оригинальная крышка Canon.