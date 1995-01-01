Разожгите свою творческую искру с широкой диафрагмой f/2.8

Сделайте еще один шаг к творческой съемке с помощью широкой диафрагмы f/2.8, с которой можно уверенно снимать при слабом освещении и фотографировать объекты с красивым размытием фона (боке). 9-лепестковая диафрагма обеспечивает приятную округлую форму бликов.

Компактный. Легкий. Можно взять с собой куда угодно

Благодаря конструкции байонета RF и удобному механизму складывания объектив RF 28-70mm F2.8 IS STM имеет длину всего 92.2 мм и весит менее 500 г. Специально для этого объектива был полностью переделан блок оптической стабилизации изображения, который стал примерно в 2 раза меньше. Также были уменьшены элементы в группах, отвечающих за фокусировку. Как указывает сам производитель, объектив в основном полагается на электронную коррекцию дисторсии, что также позволило уменьшить его габариты и вес, сохранив высокую постоянную светосилу. Защита от атмосферных осадков повышает надежность в плохую погоду.

Четкие изображения при съемке с рук

Делайте прекрасные снимки даже при съемке с рук и с более длительной выдержкой благодаря мощному стабилизатору изображения с эффективностью 5.5 ступени экспозиции*. 2 сверхнизкодисперсионных (UD) и 2 асферических элемента в оптической схеме обеспечивают высокую четкость изображения: как можно видеть из графиков MTF, по резкости этот объектив лишь немного уступает профессиональному RF 24-70 f/2.8 L IS USM, несмотря на значительную разницу в цене. Размещение большого UD элемента в качестве первой линзы раньше использовалось только в линейке оптики L. Подобная конфигурация позволяет успешно подавлять хроматические аберрации, не перегружая переднюю группу и не вызывая дисбаланса по массе при использовании зума (что особенно важно при использовании электронных стабилизаторов). Асферические элементы, показанные на схеме светло-зеленым светом, корректируют различные сферические аберрации оптики, кривизну поля и так далее.

*До 7.5 ступени при установке на камеры EOS R со встроенной стабилизацией.

Быстрый и бесшумный автофокус

Создавайте кинематографичные видеоматериалы с точной автофокусировкой, за которую отвечает тихий линейный шаговый STM мотор (leadscrew-type STM), и оцените невероятно плавный перевод фокуса. STM привод был усовершенствован добавлением нового магнитного датчика, который повышает точность при необходимости быстро перевести фокус или отслеживать объекты в движении. Оптическая схема обеспечивает достаточно эффективную коррекцию эффекта «дыхания» фокуса.

Многофункциональное кольцо управления

Быстро настраивайте фокус, выдержку, диафрагму или ISO во время съемки с помощью кольца управления/фокусировки. Для переключения между функциями кольца используйте переключатель AF/MF/CONTROL и держите все аспекты съемки под полным контролем.

Характеристики