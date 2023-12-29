Описание

Код товара: 137545



Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 28 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 34 град.мин

Максимальный угол обзора 75 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Canon RF

Диаметр резьбы для светофильтра 95 мм

Линзы

Число групп элементов 13

Число элементов 19

Размеры и вес

Диаметр 103.8 мм

Длина 139.8 мм

Вес 1430 г

Дополнительные характеристики

Защищенность пылезащита



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : New

# 2720000622

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы. На гарантии до 22.09.2024

Гарантия от 14 до 90 дней.