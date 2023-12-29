Объектив Canon RF 28-70mm f/2 L USM (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072545
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-29
Причина уценки:
Состояние нового. На гарантии до 22.09.2024.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137545
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 28 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.39 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 34 град.мин
Максимальный угол обзора 75 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Canon RF
Диаметр резьбы для светофильтра 95 мм
Линзы
Число групп элементов 13
Число элементов 19
Размеры и вес
Диаметр 103.8 мм
Длина 139.8 мм
Вес 1430 г
Дополнительные характеристики
Защищенность пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : New
# 2720000622
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы. На гарантии до 22.09.2024
Гарантия от 14 до 90 дней.