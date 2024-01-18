Объектив Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072896
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/02
Причина уценки:
Небольшая потёртость на корпусе , 2 соринки под передним блоком линз, повреждена коробка.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137896
Тип объектив
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 70 мм
Кратность зума 2.9x
Минимальное расстояние фокусировки 0.21 м
Минимальный угол обзора 34 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 2634006804
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.
Гарантия от 14 до 90 дней.