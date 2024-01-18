Объектив Canon RF 24-70mm f/2.8 L IS USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072896 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/02

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшая потёртость на корпусе , 2 соринки под передним блоком линз, повреждена коробка. 160 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137896 Тип объектив

Тип объектива стандартный, Zoom-объектив, zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 70 мм

Кратность зума 2.9x

Минимальное расстояние фокусировки 0.21 м

Минимальный угол обзора 34 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 2634006804

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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