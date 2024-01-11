Объектив Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072695
Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-11
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Снят с продажи
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Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива стандартный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 50 мм
Кратность зума 2.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Минимальный угол обзора 46 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Canon RF
Диаметр 69.6 мм
Длина 58 мм
Вес 210 г
Код товара: 137695
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки.
Гарантия 90 дней.