Объектив Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072695 Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-11

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Описание Тип объектива стандартный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 50 мм

Кратность зума 2.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения

Минимальный угол обзора 46 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 6.3

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Canon RF

Диаметр 69.6 мм

Длина 58 мм

Вес 210 г Код товара: 137695

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки.

Гарантия 90 дней.

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