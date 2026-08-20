Объектив Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00096515 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-20/01 Код товара: УТ-00096515 Артикул: б/у-Ф1 К 2026-08-20/01 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00096515 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 07562

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00096515 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Пробег: нет информации

S/n: 07562

Комплектация: Объектив, крышка передняя оригинал, крышка задняя оригинал

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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