Описание

Легкий и компактный универсальный стандартный зум-объектив RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM охватывает диапазон фокусных расстояний от широкоугольного до стандартного. Разработанный для повседневного использования и являющийся отличным выбором для видеоблогеров и создания контента, этот объектив хорошо подходит для съемки пейзажей, городских пейзажей, уличных сцен, портретов, продуктов и многого другого.

Шаговый двигатель фокусировки STM обеспечивает быструю, плавную и почти бесшумную автофокусировку для поддержки как фото-, так и видеозаписи, а оптический стабилизатор изображения компенсирует дрожание камеры до 4,5 ступеней, что позволяет лучше делать четкие фотографии с рук в сложных условиях освещения.

Технология оптической стабилизации изображения компенсирует дрожание камеры до 4,5 ступеней, что позволяет делать более четкие фотографии с рук в сложных условиях освещения. В сочетании с камерами EOS серии R со встроенным стабилизатором изображения (IBIS) обеспечивается до 7 ступеней коррекции дрожания. Объектив включает в себя кольцо управления фокусировкой на оправе объектива, которое может напрямую регулировать многочисленные параметры, включая выдержку, диафрагму, компенсацию экспозиции и многое другое.

Расположенное ближе к передней части объектива, это кольцо эффективно добавляет третий диск к основному диску камеры и диску быстрого управления. Два асферических элемента и покрытие Super Spectra сводят к минимуму ореолы и блики. Минимальное расстояние фокусировки 11,8 дюйма для работы с крупным планом. Компактный и легкий зум-объектив RF 24–50 мм, который отлично подойдет для повседневной съемки и поможет вам реализовать творческие идеи в полнокадровом формате.