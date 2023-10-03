Объектив Canon Canon RF 24-240mm f/4.0-6.3 IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070555
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-10-03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
80 000 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 135555
Тип объектива: стандартный, телеобъектив, широкоугольный, универсальный зум
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Canon RF
Мин. фокусное расстояние: 24 мм
Макс. фокусное расстояние: 240 мм
Диафрагма: f/4
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышка, бленда.
Гарантия 90 дней.