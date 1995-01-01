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    Объектив Canon RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM (уцененный)

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    0 отзывов

    Код товара : УТ-00076419

    Артикул : @ 3684C005 (У)

    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM
    • RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM

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    Причина уценки:

    Повреждена упаковка

    35%

    129 990 ₽

    83 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Один объектив, в десять раз больше творчества
    Этот объектив с 10-кратным зумом для системы EOS R идеально подойдет тем, кто не хочет брать с собой больше одного объектива. Оцените максимальную универсальность, полнокадровое качество изображения и технические нововведения системы EOS R. Он станет отличным решением для создания творческих фотографий в путешествиях.

    Фотографируйте все, что угодно, с помощью одного объектива
    Раскройте свой творческий потенциал с помощью объектива с 10-кратным зумом для полнокадровых камер. Используйте этот объектив для съемки любых объектов — от масштабных пейзажей до выразительных портретов и динамичных сцен.

    Сохраняйте портативность и естественность
    Откройте для себя свободу съемки с использованием одного универсального объектива. RF 24-240MM F4-6.3 IS USM располагает широчайшим диапазоном фокусных расстояний и весит всего 750 г. Идеальный вариант для путешественников.

    Полнокадровое качество изображения
    Наслаждайтесь полнокадровым качеством изображения с 10-кратным зумом. Стабилизатор изображения позволяет создавать четкие кадры при слабом освещении и использовании больших фокусных расстояний.

    Быстрая и гибкая фокусировка
    Быстрая и тихая автофокусировка делает этот объектив прекрасным выбором для съемки дикой природы. Что касается видео, RF 24-240MM F4-6.3 IS USM обеспечивает плавную фокусировку и позволяет выполнять переводы фокуса на профессиональном уровне.

    Объектив из линейки RF
    Система EOS R предлагает высокие оптические характеристики и быструю фокусировку по всему кадру и оснащена встроенным цифровым оптимизатором объектива. Кольцо управления объективом можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.