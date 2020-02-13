Сохраняйте лучшие моменты каждого дня. Оцените все преимущества полнокадровой системы EOS R с универсальным объективом 24–105 мм, оснащенным встроенным оптическим стабилизатором, который обеспечит четкость фотографий и видео.

Новый уровень создания изображений

Полнокадровое качество, оптический стабилизатор изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки, быстрая и плавная автофокусировка, а также кольцо управления фокусировкой и объективом для удобной настройки параметров съемки.

Универсальное полнокадровое качество изображения

Не упустите ни единой детали истории: потрясающие перспективы, мельчайшие объекты, выразительные портреты и естественные моменты повседневной жизни. Снимайте объекты на расстоянии от 13 см в макрорежиме 0,5 x с фокусировкой по центру, а также выполняйте съемку с рук благодаря оптической стабилизации изображения с эффектом, эквивалентным 5 ступеням выдержки.

Отличные фотографии и видео

Отслеживайте объекты и пользуйтесь плавной, естественной фокусировкой при видеосъемке, которая стала возможной благодаря бесшумному мотору STM, который делает этот объектив идеальным решением для создания потрясающих фотографий и видео.

Идеальный объектив для повседневной съемки

Один объектив — много возможностей. Благодаря легкому и компактному корпусу, который весит всего 395 г, этот практичный объектив подходит для начала путешествия в мир полнокадровой беззеркальной фотографии.