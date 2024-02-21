Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073594
Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-21
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Гарантия 90 дней
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Описание
Тип объектива zoom-объектив
Класс объектива стандартный (универсальный)
Назначениеполный кадр
Фишай Нет
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 4
Минимальное фокусное расстояние, мм 24
Максимальное фокусное расстояние, мм 105
Крепление Canon RF
Автоматическая фокусировка Есть
Стабилизатор изображения Есть
Ультразвуковой мотор Есть
Внутренняя фокусировка Нет
Число элементов 11
Число групп элементов 13
Число лепестков диафрагмы 7
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Размер 76,6 x 88,8 мм
Вес, г 395
Код товара: 138594
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, крышки.
Гарантия 90 дней.