Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073594 Артикул : б/у-КП32 К 2024-02-21

<











>







Задать вопрос Причина уценки: Заполнить 24 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Тип объектива zoom-объектив

Класс объектива стандартный (универсальный)

Назначениеполный кадр

Фишай Нет

Диафрагма при мин. фокусном расстоянии 4

Минимальное фокусное расстояние, мм 24

Максимальное фокусное расстояние, мм 105

Крепление Canon RF

Автоматическая фокусировка Есть

Стабилизатор изображения Есть

Ультразвуковой мотор Есть

Внутренняя фокусировка Нет

Число элементов 11

Число групп элементов 13

Число лепестков диафрагмы 7

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Размер 76,6 x 88,8 мм

Вес, г 395 Код товара: 138594

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, крышки.

Гарантия 90 дней.

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.