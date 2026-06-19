Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5) (б/у)

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Код товара: УТ-00094738 Артикул: б/у-Крд 2026-06-19 Код товара: УТ-00094738 Артикул: б/у-Крд 2026-06-19 Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Все характеристики Код товара: УТ-00094738 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 1762003859

Комплектация: объектив, крышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Оптика Объектив, система Canon RF Тип б/у товара Объективы Описание Код товара: УТ-00094738 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:5

S/n: 1762003859

Комплектация: объектив, крышка

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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