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Объектив Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5) (б/у)

  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
  • RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM (состояние 5)
Код товара:УТ-00094738
Артикул:б/у-Крд 2026-06-19

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Код товара: УТ-00094738

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:5
S/n: 1762003859
Комплектация: объектив, крышка
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.