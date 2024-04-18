Объектив Canon RF 24-105 f/4-7.1 IS STM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075087
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/3
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 105 мм
Кратность зума 4.4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Минимальный угол обзора 23.2 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 7.1
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Canon RF
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Число групп элементов 13
Число элементов 11
Диаметр 76.6 мм
Длина 88.8 мм
Вес 395 г
Код товара: 140087
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.