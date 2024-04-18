Объектив Canon RF 24-105 f/4-7.1 IS STM (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075087 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/3

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации 26 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Кратность зума 4.4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.2 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения

Минимальный угол обзора 23.2 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 7.1

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Canon RF

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Число групп элементов 13

Число элементов 11

Диаметр 76.6 мм

Длина 88.8 мм

Вес 395 г Код товара: 140087

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.

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