RF 20-50mm F4L IS USM PZ – это первый полнокадровый объектив RF со встроенным сервоприводом. Компактный, легкий и универсальный, он поддерживает мгновенное переключение между плавным зуммированием с сервоприводом и точным зумом вручную, поворотом кольца. Он предлагает широкоугольную перспективу, эффективную оптическую стабилизацию изображения, постоянную диафрагму f/4 во всем диапазоне фокусных расстояний, а также постоянный размер корпуса: и фокусировка, и зум внутренние.

Основные особенности:

20-50mm F4: от сверхширокого угла до стандартного фокусного расстояния с постоянной светосилой

Встроенный сервопривод: для плавного моторизованного зума при записи видео (в том числе с дистанционным управлением)

Оптическая стабилизация изображения: до 8 ступеней вместе с матричным стабилизатором в камере

Привод автофокуса линейный Nano USM: быстрая, плавная и практически бесшумная фокусировка для видео и фото

Сверхнизкодисперсионные (UD) элементы, просветляющее покрытие Air Sphere, оптическое подавление «дыхания» фокуса

Пользовательская кнопка и кольцо управления Control Ring для быстрого управления настройками

Весит всего 420 г: легкий и компактный дизайн для комфортной съемки с рук

Мощное и точное зуммирование

Легко переключайтесь между работой с сервоприводом и ручным контролем над зумом, не отвлекаясь от творческого процесса. Снимайте эпические сцены при 20 мм и используйте органичную перспективу 50 мм.

Полный контроль над зумом для ярких историй

Формируйте композиции с помощью кольца зума на объективе или рычага зума на EOS R6 V и других совместимых камерах. Откройте для себя удаленное управление зумом через совместимый пульт ДУ с Bluetooth или приложение Camera Connect.

Компактный и портативный, создан для съемки с рук

Создавайте плавные видео в любых условиях с 6 ступенями эффекта стабилизации1. Легкий корпус весом всего 420 г, максимальная диафрагма f/4 по всему диапазону зуммирования и оправа, не меняющая размер, обеспечат эргономичную работу с устройством.

Исключительное качество изображения для видео и фото

Создавайте контент еще более высокого уровня с оптикой Canon L-серии, предназначенной для съемки видео и фото высокого разрешения с компенсацией бликов, искажений и «дыхания» фокуса.

Ждет вашего вдохновения

Сосредоточьтесь на творчестве с этим объективом, который удовлетворит ваши творческие амбиции. Автофокусировка Nano USM сохранит четкими даже самые быстрые объекты, а прочная конструкция поможет без труда снимать даже в непростых условиях.

Гибкий дизайн и адаптация под ваш рабочий процесс

Работайте эффективнее с этим объективом, предлагающим высокую скорость, практичный диапазон фокусных расстояний 20-50 мм и свободное управление посредством кольца управления, функциональной кнопки объектива и кольца ручной фокусировки.

Новые технологии:

Встроенный сервопривод (впервые в полнокадровых объективах RF)

Моторизованный зум с сервоприводом управляется электронными, а не механическими инструментами, и предлагает плавный, равномерный и уверенный «наезд» и «отъезд» камеры (скорость регулируется через меню камеры). Вы можете управлять моторизованным зумом несколькими способами:

«W–T» качелька на кольце трансфокации объектива Рычаг зума («W–T») у EOS R6 V, R50 V и других камер При дистанционном управлении: с пульта ДУ (BR-E1, BR-E2), через мобильное приложение или при подключении к камере через ПК

Кнопка функции объектива

Настраиваемая функциональная кнопка объектива по умолчанию работает как кнопка остановки автофокуса во время слежения (AF Lock). На нее можно назначить другую функцию для повышения практичности.

1 Проверено по стандарту CIPA-2024 (в направлении наклона/отклонения с максимальным фокусным расстоянием и камерой EOS R8).

2 Проверено по стандарту CIPA-2024 (в направлении наклона/отклонения с максимальным фокусным расстоянием и камерой EOS R1).

3 Несмотря на защиту конструкции объектива от пыли и влаги абсолютная защита от попадания пыли и капель воды в корпус объектива не гарантируется. Пылеводозащищенные объективы снабжены резиновой прокладкой на кольце крепления объектива, что может вызвать незначительное истирание кольца крепления объектива на камере. Это никак не отражается на характеристиках объектива и работе камеры.