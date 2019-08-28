Объектив Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075893
Артикул : б/у-РнД К 2024-05-24
Причина уценки:
Отличное состояние
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 140893
Байонет: Canon RF
Фокусное расстояние: 15 – 35 мм
Относительное отверстие: 1:2.8
Минимальная диафрагма: 1:22
Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м
Угол поля зрения: 100°25' – 54°, 77°20' – 38°, 110°30' – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива: 16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 ультранизкодисперсионных)
Диаметр светофильтра: 82 мм
Число лепестков диафрагмы: 9
Физические характеристики
Вес: 840 г
Размеры: 88.5 х 126.8 мм
Прочие особенности
Особые характеристики: защита от пыли и влаги
Дата анонса: 28.08.2019
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5 - близкое к новому
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 90 дней.