Описание

Код товара: 140893

Байонет: Canon RF

Фокусное расстояние: 15 – 35 мм

Относительное отверстие: 1:2.8

Минимальная диафрагма: 1:22

Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 м

Угол поля зрения: 100°25' – 54°, 77°20' – 38°, 110°30' – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)

Конструкция объектива: 16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 ультранизкодисперсионных)

Диаметр светофильтра: 82 мм

Число лепестков диафрагмы: 9

Физические характеристики

Вес: 840 г

Размеры: 88.5 х 126.8 мм

Прочие особенности

Особые характеристики: защита от пыли и влаги

Дата анонса: 28.08.2019



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5 - близкое к новому

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 90 дней.