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    Объектив Canon RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00075893

    Артикул : б/у-РнД К 2024-05-24

    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)
    • RF 15-35mm f/2.8 L IS USM (состояние 5)

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    Причина уценки:

    Отличное состояние

    139 900 ₽

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 140893
    Байонет:     Canon RF
    Фокусное расстояние:     15 – 35 мм
    Относительное отверстие:     1:2.8
    Минимальная диафрагма:     1:22
    Минимальная дистанция фокусировки:     0.28 м
    Угол поля зрения:     100°25' – 54°, 77°20' – 38°, 110°30' – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
    Конструкция объектива:     16 элементов в 12 группах (3 асферических, 2 ультранизкодисперсионных)
    Диаметр светофильтра:     82 мм
    Число лепестков диафрагмы:     9
    Физические характеристики
    Вес:     840 г
    Размеры:     88.5 х 126.8 мм
    Прочие особенности
    Особые характеристики:     защита от пыли и влаги
    Дата анонса:     28.08.2019


    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние : 5 - близкое к новому
    Комплектация: передняя и задняя крышки.
    Гарантия 90 дней.

     

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.