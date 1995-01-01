RF 14mm f/1.4 L VCM – это самый широкоугольный объектив в линейке гибридных фикс-объективов Canon f/1.4; он станет мощным творческим инструментом для профессионалов, снимающих в жанрах астрофотографии, пейзажной и архитектурной съемки, а также видеосъемки.

Объектив задает новый стандарт производительности для сверхширокоугольных моделей — он предлагает угол обзора 114° по диагонали, а также высокую светосилу f/1.4 для фото- и видеосъемки даже самых масштабных объектов.

Сверхширокоугольная перспектива для драматичных эффектов

Создавайте выразительные изображения и видео на открытом воздухе и в помещениях, используя этот гибридный фикс-объектив 14 мм с невероятным полем зрения 114°.

Свободная съемка при слабом освещении

Высокая светосила f/1.4 позволит вам снимать с более короткой выдержкой без чрезмерного повышения ISO, а малая глубина резкости поможет свободно заниматься творчеством.

Бескомпромиссное качество изображения

Оцените превосходную четкость благодаря передовым элементам UD, BR и флюоритовым линзам, нивелирующим хроматическую аберрацию, в то время как покрытия SWC и ASC устраняют двоение и блики.

Более высокая детализация по всему кадру

Три асферических элемента GMo подавляют бликовый эффект «комы» при съемке точечных источников света, таких как звезды при астрофотографии, и обеспечивает исключительную четкость от края до края изображения.

Точное управление для фото- и видеосъемки

Среди гибридных функций этого объектива стоит отметить отдельное кольцо управления диафрагмой с плавным ходом3, 11-лепестковую круговую диафрагму, минимальный эффект «дыхания» при фокусировке и электродинамический линейный двигатель1 для быстрой, плавной и бесшумной автофокусировки.

Легкая конструкция с защитой от непогоды2

Будьте готовы взяться даже за самые непростые проекты благодаря прочной конструкции этого объектива L-серии. Прибл. 578 г веса позволят использовать этот удивительно легкий сверхширокоугольный объектив f/1.4 даже в поездках и на ходу.

Примечания: