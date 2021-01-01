Объектив Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM
Код товара : УТ-00053297
Артикул : 4857C005
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия Canon 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Canon RF
Стабилизатор изображения
есть
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
14
Максимальное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.38 м (в положении 35 мм)
Угол поля зрения
104° – 54°, 81° – 38°, 114° – 63° (по горизонтали, по вертикали, по диагонали)
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах, 3 асферических элемента GMo, 3 элемента UD (1 асферический элемент UD)
Число лепестков диафрагмы
9
Физические характеристики
Вес
540 г
Размеры
84.1 x 99.8 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда EW-83P, чехол LP1219
Описание
Сверхширокоугольный диапазон фокусных расстояний 14–35 мм
Этот компактный широкоугольный зум-объектив сочетает в себе превосходные оптические характеристики и универсальность, что делает его идеальным вариантом для съемки пейзажей, архитектуры, путешествий и видео превосходного качества.
Постоянная диафрагма F4
Максимальная диафрагма F4 сохраняет постоянное значение по всему диапазону фокусных расстояний, исключая колебания выдержки и ISO при зумировании.
Превосходное оптическое качество
RF 14-35MM F4L IS USM использует сочетание асферических элементов, обеспечивающих четкость по всему диапазону зумирования, и элементов UD (ультранизкодисперсионных) и легендарных покрытий Canon ASC и SWC.
Изображения без дрожания
Объектив RF 14-35MM F4L IS USM с технологией шагового двигателя USM обеспечивает четкость снимков, в частности при съемке с рук в условиях слабого освещения. Технология стабилизации изображения, эквивалентной 5.5 ступеням экспозиции, повышает эффективность до 7 ступеней при установке на камеры с системой IBIS.
Быстрый отклик и точность
Оцените быструю и точную фокусировку с мотором Nano USM, который обеспечивает мгновенную плавную и бесшумную автофокусировку, идеальную для съемки видеоблога и других жанров видеосъемки.
Быстрое интуитивное управление
Объектив RF 14-35MM F4L IS USM оснащен настраиваемым кольцом управления, которое позволяет быстро регулировать ISO, диафрагму или режим автофокусировки, продолжая наблюдать за сценой.
Надежность легендарной L-серии
Уверенно снимайте в любых условиях благодаря качеству сборки, соответствующему стандартам L-серии, — герметичная конструкция защищает внутренние компоненты от погодных воздействий, а флюоритовое покрытие обеспечивает защиту от капель воды и пыли.