Объектив Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM (NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00072897
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/03
Причина уценки:
Без видимых следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137897
Линейка EOS
Тип объектива телеобъектив, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 22 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 135 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м
Минимальная диафрагма (F) 1.8
Число лепестков диафрагмы 9
Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм
Размеры и вес
Диаметр 89.2 мм
Длина 130.3 мм
Вес 935 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : NEW
# 2513000482
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.
Гарантия от 14 до 90 дней.