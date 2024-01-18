Объектив Canon RF 135mm f/1.8 L IS USM (NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072897 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-01-18/03

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Задать вопрос Причина уценки: Без видимых следов эксплуатации. 155 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137897 Линейка EOS

Тип объектива телеобъектив, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 22 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 135 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.7 м

Минимальная диафрагма (F) 1.8

Число лепестков диафрагмы 9

Диаметр резьбы для светофильтра 82 мм

Размеры и вес

Диаметр 89.2 мм

Длина 130.3 мм

Вес 935 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : NEW

# 2513000482

Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка, документы.

Гарантия от 14 до 90 дней.

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