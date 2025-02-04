С объективом RF 1200mm F8L IS USM вы сможете снимать даже самые отдаленные объекты, не жертвуя качеством изображения. Этот супертелеобъектив со стабилизатором изображения (эффективность эквивалентна 4 ступеням экспозиции), максимальной диафрагмой F8 и легким корпусом из магниевого сплава обеспечит эффективную съемку с рук с сохранением максимального качества изображения. Благодаря превосходным инженерным решениям Canon вы сможете добиться еще более высокой детализации, даже если выбранный объект съемки находится очень далеко.

Максимальное фокусное расстояние, максимальное качество

Объектив RF 1200mm F8L IS USM позволяет создавать невероятные изображения и предлагает самое большое базовое фокусное расстояние среди объективов для беззеркальных камер. Благодаря оптимальной светосиле F8 и стабилизатору изображения с эффектом, эквивалентным 4 ступеням экспозиции1, он превосходит все ожидания от съемки при слабом освещении.

Удивительно практичный, для потрясающих результатов

Этот телеобъектив Canon с максимальным фокусным расстоянием также предлагает ряд функций для универсальной съемки. Оптимальная развесовка обеспечивает уверенную работу с устройством, а флюоритовая, UD- и Super UD-линзы наряду с улучшенными покрытиями объектива позволяют создавать изображения максимальной четкости.

Прочный и быстрый, для любых задач

Объектив RF 1200mm F8L IS USM имеет конструкцию L-серии, что означает приоритет удобству использования, а минимальное расстояние фокусировки 4,3 метра позволяет снимать объекты на разных расстояниях от камеры. Термоизоляционная краска защищает оптические компоненты объектива, а флюоритовое покрытие защищает внешние элементы устройства от влаги и пыли.

Создано для системы EOS R

Объектив RF 1200mm F8L IS USM является флагманской моделью в линейке устройств Canon. Положением его диафрагмы можно управлять с точностью до 1/8 ступени, что делает его идеальным вариантом для съемки видео, а стабилизатор работает совместно с системой стабилизации, встроенной в камеру, для достижения максимального результата.

Настраиваемые элементы управления и удобство использования

RF 1200mm F8L IS USM располагает набором пользовательских функций, предлагая две предустановки фокуса и назначаемую кнопку отключения автофокусировки. Он полностью совместим с экстендерами RF, а если ранее вы пользовались другими системами, отличными от Canon, направление подстройки фокуса можно изменить на обратное.

¹ Вместе со встроенной стабилизацией в камерах EOS R3, EOS R5 и EOS R6.

Характеристики