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    Объектив Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM (уцененный)

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    Код товара : УТ-00066249

    Артикул : @ 4514C005 (у)

    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.
    • RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM.

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    Причина уценки:

    Повреждена упаковка

    30%

    145 990 ₽

    102 900 ₽

    Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

    Доставка курьером бесплатно от 5 000₽

    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это первый в мире1 автофокусный макрообъектив с потрясающим увеличением 1,4x. Кольцо управления сферическими аберрациями позволит регулировать эффект боке и мягкость фокусировки, что позволит эффективно использовать этот объектив и в портретной съемке.

    Потрясающее увеличение 1,4x
    Этот объектив идеально подходит для макросъемки с рук и съемки максимально крупным планом.

    Мягкая фокусировка и эффект боке
    Кольцо управления сферическими аберрациями позволяет не только управлять внешним видом эффекта боке, но и создавать эффект мягкой фокусировки.

    Великолепное качество изображения
    9-лепестковая диафрагма и максимальная светосила f/2.8 помогут свободно творить и создавать изображения высокого качества даже при слабом освещении.
    Canon Camera

    Улучшенная стабилизация изображения
    Гибридный стабилизатор изображения, предназначенный для создания четких изображений при съемке с рук, позволяет с уверенностью делать снимки благодаря эффекту, эквивалентному 5 ступеням2 экспозиции.

    Быстрая, бесшумная и точная автофокусировка
    Два ультразвуковых мотора USM обеспечивают еще более быструю и бесшумную фокусировку для создания лучших фотографий и видео. Конструкция объектива также подавляет эффект «дыхания» фокуса, обеспечивая стабильный результат съемки.

    Надежная конструкция
    Этот объектив L-серии защищен от погодных воздействий, таких как попадание воды и пыли, благодаря герметичной конструкции и флюоритовому покрытию внешнего элемента.

    Объектив на все случаи жизни
    RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это прекрасный объектив L-серии для съемки на малом расстоянии и создания творческих портретов.

    • Макросъемка: детализация 1,4-кратным увеличением на порядок выше, чем у других макрообъективов.
    • Портретная фотография: благодаря фокусному расстоянию 100 мм объектив идеально подходит для портретной съемки.
    • Съемка натюрмортов:  Превосходное качество изображения. Максимальная диафрагма f/2.8 обеспечивает превосходные результаты в любых условиях.

    1. Первый в мире* объектив с максимальным увеличением 1,4x (Среди сменных объективов с автофокусировкой для полнокадровых беззеркальных камер. Опрос Canon от 13 апреля 2021 г.)
    2. При меньшем расстоянии фокусировки стабилизация изображения становится менее эффективной.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.