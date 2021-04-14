Объектив Canon RF 100mm f/2.8 L Macro IS USM (уцененный)
Код товара : УТ-00066249
Артикул : @ 4514C005 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка
145 990 ₽
Гарантия 1 год. Авторизованный сервис.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это первый в мире1 автофокусный макрообъектив с потрясающим увеличением 1,4x. Кольцо управления сферическими аберрациями позволит регулировать эффект боке и мягкость фокусировки, что позволит эффективно использовать этот объектив и в портретной съемке.
Потрясающее увеличение 1,4x
Этот объектив идеально подходит для макросъемки с рук и съемки максимально крупным планом.
Мягкая фокусировка и эффект боке
Кольцо управления сферическими аберрациями позволяет не только управлять внешним видом эффекта боке, но и создавать эффект мягкой фокусировки.
Великолепное качество изображения
9-лепестковая диафрагма и максимальная светосила f/2.8 помогут свободно творить и создавать изображения высокого качества даже при слабом освещении.
Canon Camera
Улучшенная стабилизация изображения
Гибридный стабилизатор изображения, предназначенный для создания четких изображений при съемке с рук, позволяет с уверенностью делать снимки благодаря эффекту, эквивалентному 5 ступеням2 экспозиции.
Быстрая, бесшумная и точная автофокусировка
Два ультразвуковых мотора USM обеспечивают еще более быструю и бесшумную фокусировку для создания лучших фотографий и видео. Конструкция объектива также подавляет эффект «дыхания» фокуса, обеспечивая стабильный результат съемки.
Надежная конструкция
Этот объектив L-серии защищен от погодных воздействий, таких как попадание воды и пыли, благодаря герметичной конструкции и флюоритовому покрытию внешнего элемента.
Объектив на все случаи жизни
RF 100mm F2.8L Macro IS USM — это прекрасный объектив L-серии для съемки на малом расстоянии и создания творческих портретов.
- Макросъемка: детализация 1,4-кратным увеличением на порядок выше, чем у других макрообъективов.
- Портретная фотография: благодаря фокусному расстоянию 100 мм объектив идеально подходит для портретной съемки.
- Съемка натюрмортов: Превосходное качество изображения. Максимальная диафрагма f/2.8 обеспечивает превосходные результаты в любых условиях.
1. Первый в мире* объектив с максимальным увеличением 1,4x (Среди сменных объективов с автофокусировкой для полнокадровых беззеркальных камер. Опрос Canon от 13 апреля 2021 г.)
2. При меньшем расстоянии фокусировки стабилизация изображения становится менее эффективной.