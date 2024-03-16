Объектив Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074141 Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-16/07

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Задать вопрос Причина уценки: Небольшие следы эксплуатации. 55 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139141 Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 100 мм

Макс. фокусное расстояние 400 мм

Кратность зума 4x

Минимальное расстояние фокусировки 0.88 м

Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения

Углы обзора

Минимальный угол обзора 6.1 град.мин

Максимальный угол обзора 24 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 5.6

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 8

Число лепестков диафрагмы 9

Крепление

Байонет Canon RF

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 9

Число элементов 12

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 79.5 мм

Длина 164.7 мм

Вес 635 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5-

# 902003180

Комплектация: передняя и задняя крышки.

Гарантия 14 дней.

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