Объектив Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074141
Артикул : б/у-Ф1 КС 2024-03-16/07
Причина уценки:
Небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139141
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 100 мм
Макс. фокусное расстояние 400 мм
Кратность зума 4x
Минимальное расстояние фокусировки 0.88 м
Особенности автоматическая фокусировка, стабилизация изображения
Углы обзора
Минимальный угол обзора 6.1 град.мин
Максимальный угол обзора 24 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 5.6
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 8
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет Canon RF
Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм
Линзы
Число групп элементов 9
Число элементов 12
Число асферических элементов 1
Число низкодисперсных элементов 1
Размеры и вес
Диаметр 79.5 мм
Длина 164.7 мм
Вес 635 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5-
# 902003180
Комплектация: передняя и задняя крышки.
Гарантия 14 дней.