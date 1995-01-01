Canon RF 100-300mm f/2.8 L IS USM – уникальный объектив, сочетающий большое фокусное расстояние 300 мм со светосилой f/2.8 и возможностью трансфокации, что чрезвычайно удобно для съемки спорта и объектов живой природы. Он также совместим с телеконвертерами, что позволяет получить 140-420mm f/4 или 200-600mm f/5.6, при этом даже использование двойного телеконвертера сохраняет резкость на весьма высоком уровне. Не менее важно и то, что вес объектива составляет всего 2.65 кг – это приемлемое значение для съемки с рук.

Объектив, по сути, не имеет прямых аналогов ни в прошлом, ни в настоящем. Его разработка была настолько важна, что компания Canon даже выпустила интервью с командой инженеров (явление довольно редкое). Разработчики рассказали, что по массогабаритным параметрам они отталкивались от модели EF 300mm f/2.8L IS II USM (в настоящее время уже снята с производства, но присутствует в прокатах и на вторичном рынке). Задачей было сделать объектив примерно таким же легким, компактным и светлым, но добавить возможность трансфокации, поскольку и в спорте, и в дикой природе объекты съемки могут быстро сокращать дистанцию. Возможность отзуммировать назад вплоть до 100 мм существенно помогает фотографу сохранить их в кадре. Кроме того, на расстояниях 100-150-200 мм данный объектив можно с успехом использовать для портретной фотографии, этому способствует высокая разрешающая способность и мягкое боке.

С другой стороны, использование телеконвертеров, а также обрезка изображения при съемке на камеры с высоким разрешением (EOS R5, R5 Mark II) позволяет при необходимости вести съемку с очень большого расстояния. На MTF графиках видно, что даже с двойным конвертером объектив сохраняет высокую резкость в центральной части изображения, она заметно снижается только на периферии кадра. Это особенно важно для съемки в путешествиях, когда фотографу приходится много перемещаться на ногах – в таких ситуациях каждый килограмм имеет значение.

В объективе применяется сложная оптическая схема с 23 элементами в 18 группах, из их 1 асферический, 4 элемента со сверхнизкой дисперсией (UD) и 1 флюоритовый элемент (FL). Эти специальные элементы качественно исправляют хроматические аберрации, кривизну поля и другие искажения. Для съемки видео будет важно, что у него почти полностью отсутствует дыхание фокуса. На нескольких линзах нанесено специальное просветляющее покрытие Air Sphere Coating, которое особенно эффективно справляется с отражениями и бликами.

Фокусировка осуществляется с помощью двух небольших, легких групп линз, располагающихся в самом хвостовике. Каждая группа оснащена своим Nano USM мотором, что обеспечивает высокую скорость, практически моментальное наведение на резкость и удержание объекта в фокусе при его активном движении. Важно заметить, что и фокусировка, и трансфокация полностью осуществляются внутри корпуса, из него ничего не выезжает – это улучшает защиту от пыли и влаги.

Сам корпус выполнен частично из металла (алюминий + магниевый сплав), частично из прочного пластика (в основном это внутренние элементы, для снижения веса). Штативная лапка несъемная, но ее можно вращать с шагом 90°. На корпусе расположено три кольца управления: зум, ручная фокусировка и многофункционально кольцо Control Ring, функцию которого можно выбрать по собственному вкусу (управление диафрагмой, выдержкой, ISO или компенсацией экспозиции). Предусмотрено также несколько пользовательских кнопок, функцию которых можно задать через меню камеры. Например, можно установить на них возврат к заданной дистанции фокусировки (RECALL), что позволит практически моментально вернуться к ней при потере объекта. Из некоторых неудобств можно отметить, что, к сожалению, нет возможности для задней установки светофильтров: придется использовать переднее резьбовое крепление диаметром 112 мм – такие фильтры довольно дороги и, как правило, продаются под заказ.

В целом Canon RF 100-300mm f/2.8 L IS USM – это превосходный профессиональный объектив. Интересно, что на сайте известного американского магазина B&H (на момент написания) он успел заработать 32 отзыва, из которых все с оценкой 5 из 5 (в отличие от многих отечественных ресурсов, B&H можно отметить за отсутствие «накруток» и неудаление негативных отзывов). Пользователи особенно отмечают высокую резкость, светосилу (так необходимую для съемки спорта в помещениях) и удобство, которое дает трансфокатор.