Ремень Canon нашейный для EOS RP (состояние New) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072667 Артикул : б/у-НМ 2024-01-10



Задать вопрос Причина уценки: Без следов эксплуатации. 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Удобный ремешок для фототехники.



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: new

Гарантия 14 дней.

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