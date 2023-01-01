Пульт дистанционного управления Canon RC-6
Код товара : 00000040498
Артикул : 4524B001
4 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.036
Описание
CANON RC-6 – инфракрасный пульт дистанционного управления для Canon EOS. Работает на расстоянии около 5 метров. Переключатель на обратной стороне пульта позволяет выбрать между моментальным спуском затвора или спуском с задержкой 2 с.
Пульт использует батарейки CR2032, одна идет в комплекте. Размеры: приблизительно 6.4 х 3.2 х 0.7 см.
Совместимые модели.
- EOS 100D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D, 750D, 760D, 800D.
- EOS 60D, 60DA, 70D, 80D, 90D
- EOS 5D Mk II, 5D Mk III, 5DS, 5DS R, 5D Mk IV, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mk II
- EOS M, M2, M3, M5, M6
- EOS R5, R6