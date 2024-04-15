Пленочный фотоаппарат Canon Prima Mini II (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074982 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-15

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и царапины корпуса; 14 900 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139982 - снимает на пленку формата 35 мм ;

- объектив 1:3.5 32mm;

- автофокусная камера;

- отключаемая вспышка;

- таймер + автоспуск;

- питание: CR 123 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Потёртости и царапины корпуса;

Комплектация: ремешок; 3600106;

Гарантия 14 дней.

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