Пленочный фотоаппарат Canon Prima Mini II (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00074982
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-04-15
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса;
14 900 ₽
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 139982
- снимает на пленку формата 35 мм ;
- объектив 1:3.5 32mm;
- автофокусная камера;
- отключаемая вспышка;
- таймер + автоспуск;
- питание: CR 123
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Потёртости и царапины корпуса;
Комплектация: ремешок; 3600106;
Гарантия 14 дней.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.