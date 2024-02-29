Пленочный фотоаппарат Canon Prima AF-9S (состояние 3) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073714 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29

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Задать вопрос Причина уценки: Потёртости и царапины корпуса; 5 200 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 138714 - снимает на пленку 35 мм;

- автоперемотка;

- таймер с автоспуском;

- вспышка, отключаемая;

- выдержки: 1/45 до 1/180;

- объектив 35 мм с диафрагмой 3.8;

- питание 2 х АА;

- автофокус

- возможность установки даты Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса;

Комплектация: ремешок; 5213753;

Гарантия 14 дней.

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