Пленочный фотоаппарат Canon Prima AF-9S (состояние 3) (б/у)
Код товара : УТ-00073714
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-02-29
Причина уценки:
Потёртости и царапины корпуса;
5 200 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 138714
- снимает на пленку 35 мм;
- автоперемотка;
- таймер с автоспуском;
- вспышка, отключаемая;
- выдержки: 1/45 до 1/180;
- объектив 35 мм с диафрагмой 3.8;
- питание 2 х АА;
- автофокус
- возможность установки даты
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, потёртости и царапины корпуса;
Комплектация: ремешок; 5213753;
Гарантия 14 дней.
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