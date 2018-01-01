Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX70 HS (уцененный)
Код товара : УТ-00067989
Артикул : # 3071C002 (у)
Причина уценки:
Повреждена упаковка.
67 990 ₽
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Инструкции и документы
Характеристики
Объектив
Диаметр светофильтра, мм
67
Объектив
f 3.8-247 мм / 3.4-6.5 (21-1365 мм в 35-мм эквиваленте)
Оптический зум
65х
Стабилизатор изображения
оптический (сдвиг линз), Intelligent IS с эффективностью до 5 ступеней
Фотосъёмка
Автоспуск
2, 10 c., пользовательский
Размер фотоизображения
5184 x 3888 (4:3), 5184 x 2912 (16:9), 5184 x 3456 (3:2), 3888 x 3888 (1:1)
Баланс белого
авто, 7 предустановок, ручной (память на 2 настройки)
Серийная съемка
10 кадров в секунду (в JPEG, до заполнения карты памяти, фокусировка по первому кадру); 5.7 кадров/с при следящей фокусировке
Интервальная съемка
Есть
Формат файла
RAW
Формат файла
JPG
Одновременная съемка фото и видео
Нет
Цветовое пространство
sRGB
Цифровой зум
до 4х
Съёмка видео
Формат видеозаписи, сжатия, кодеки
MPEG-4
Формат записи звука
MPEG-4 AAC-LC стерео, регулируемый уровень звукозаписи
Видеосъемка
4K UHD 30p, Full HD 60p
Разрешение видеозаписи
1920х1080
Разрешение видеозаписи
3840х2160
Разрешение видеозаписи
1280х720
Фокусировка
Функции автофокуса
автофокусировка по контрасту изображения: автоматический выбор зоны, ручной выбор, отслеживание по лицам, макро от 0 см
Ручная фокусировка
есть, помощь фокусировки: усиление контуров объектов
Матрица
Датчик изображения
1/2.3" CMOS с обратной подсветкой (BSI)
Светочувствительность
ISO 100 - 3200
Соотношение сторон
4:3
Число эффективных пикселей, Мп
20.3
Прочие особенности
Дата анонса
01.01.2018
Комплектация
крышка объектива (со шнурком), ремень NS-DC11, аккумулятор LP-E12, зарядное устройство LC-E12E, кабель питания, руководство
Управление эскпозицией
Замер экспозиции
TTL-замер, 256 зон, оценочный, точечный, центровзвешенный
Ручная экспозиция
есть
Экспокоррекция
+/- 3 EV с шагом 1/3 EV
Видоискатель и дисплей
Диоптрийная коррекция
от -3 до +1 диоптрии
Видоискатель
электронный (OLED), диагональ 0.39 дюйма (0.1 см), 2.4 млн. точек
Память и интерфейсы
Видеовыход
HDMI micro (тип D)
Карта памяти
SD, SDHC, SDXC (совместимые карты UHS класса скорости 1)
Беспроводное подключение
Wi-Fi
Процессор
Процессор
Digic 8
Источники питания
Питание
литий-ионный аккумулятор LP-E12, прибл. 325 / 255 / 405 кадров по стандарту CIPA (с использованием экрана / видоискателя / экрана в экорежиме)
Физические характеристики
Вес
610 г (с аккумулятором и картой памяти)
Размеры товара
127 х 90.9 х 116.6 мм
Вспышка
Встроенная вспышка
Есть
Описание
Станьте ближе
65-кратный оптический зум позволит вам приблизиться к объекту съемки — вы всегда получите отменное качество и высокий уровень детализации вне зависимости от расстояния до объекта.
Создавая воспоминания
Создавайте бесценные воспоминания о волшебных моментах, будь то семейный праздник, особое событие или повседневная жизнь.
Поймать нужный момент
Создавайте естественные и красивые портреты тех, кого любите, и сохраняйте на снимках обаяние момента
Эргономика зеркальной камеры в компактном корпусе
Эта универсальная модель с эргономикой цифровой зеркальной камеры обладает небольшим весом и функциональностью компактной камеры. Снимайте удаленные объекты и делайте макроснимки, не меняя объектив.
Фокусировка на большом расстоянии
От широкого угла до крупных планов — теперь вы можете без смены объектива запечатлеть недоступные невооруженному глазу детали на любом расстоянии.
Форматы 4K и RAW
Используйте файлы RAW на этапе постобработки или публикуйте четкие фотографии в формате JPEG прямо с камеры. Снимайте потрясающие видео в разрешении Ultra HD 4K со звуком высокого качества.
Быстрая и точная автофокусировка
Надежная автофокусировка PowerShot SX70 HS точно разделяет объекты переднего и заднего планов. Возможность непрерывной фокусировки позволяет запечатлеть мимолетные мгновения во всех деталях.
Широкие возможности подключения
Функция автоматической передачи изображений* обеспечивает мгновенное резервное копирование фото. Режим удаленной съемки Live View позволяет делать снимки, смотреть изображение с камеры и регулировать настройки с мобильного устройства.