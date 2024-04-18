Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX500 IS (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075088 Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/4

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Описание Тип камеры компактная

Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический

Система стабилизатора подвижный элемент в объективе

Оптический Zoom 30 x

Диафрагменное число (F), wide 3.4

Диафрагменное число (F), tele 5.8

Минимальное фокусное расстояние 24 мм

Число мегапикселей матрицы 16.6 Мпикс

Физический размер матрицы 1/2.3"

Тип матрицы СCD

Тип автофокуса контрастный

Экспозиция auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная

Чувствительность ISO, мин 80

Чувствительность ISO, макс 1600

Видоискатель нет (вывод на экран)

Опции вспышки встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз

Размер экрана 3 "

Число точек LCD 461000

Разъемы и интерфейсы HDMI, USB, аудио, видео

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Максимальное разрешение видеосъемки 1280x720

Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с

Ширина 104 мм

Высота 70 мм

Толщина 80 мм

Вес камеры (с элементами питания) 341 г Код товара: 140088

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Фотокамера, ЗУ, аккумулятор - 3 шт., ремешок кистевой, сумка, крышка объектива.

Пробег затвора 32253

Гарантия 90 дней.

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