Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX500 IS (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00075088
Артикул : б/у-КП32 К 2024-04-18/4
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры компактная
Стабилизатор изображения (фотосъемка) оптический
Система стабилизатора подвижный элемент в объективе
Оптический Zoom 30 x
Диафрагменное число (F), wide 3.4
Диафрагменное число (F), tele 5.8
Минимальное фокусное расстояние 24 мм
Число мегапикселей матрицы 16.6 Мпикс
Физический размер матрицы 1/2.3"
Тип матрицы СCD
Тип автофокуса контрастный
Экспозиция auto ISO, автоматическая с приоритетом выдержки, автоматическая с приоритетом диафрагмы, общая (Evaluative), ручные настройки выдержки и диафрагмы, точечная, центровзвешенная
Чувствительность ISO, мин 80
Чувствительность ISO, макс 1600
Видоискатель нет (вывод на экран)
Опции вспышки встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз
Размер экрана 3 "
Число точек LCD 461000
Разъемы и интерфейсы HDMI, USB, аудио, видео
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Максимальное разрешение видеосъемки 1280x720
Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с
Ширина 104 мм
Высота 70 мм
Толщина 80 мм
Вес камеры (с элементами питания) 341 г
Код товара: 140088
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Фотокамера, ЗУ, аккумулятор - 3 шт., ремешок кистевой, сумка, крышка объектива.
Пробег затвора 32253
Гарантия 90 дней.