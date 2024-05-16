Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX50 HS (состояние 4+) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075686 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/2

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации. 13 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Тип камеры компактная

Система стабилизатора подвижный элемент в объективе

Оптический Zoom 50 x

Диафрагменное число (F), wide 3.4

Диафрагменное число (F), tele 6.5

Минимальное фокусное расстояние 24 мм

Число мегапикселей матрицы 12.8 Мпикс

Физический размер матрицы 1/2.3"

Тип матрицы BSI CMOS

Тип автофокуса контрастный

Скорость быстрой съемки 13 кадров/с

Видоискатель электронный

Число пикселей видоискателя 202000

Максимальное расстояние действия вспышки 5.5 м

Опции вспышки башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз

Размер экрана 2.8 "

Число точек LCD 461000

Экран поворотный, работа в режиме видоискателя

Разъемы и интерфейсы HDMI, USB, аудио, видео

Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC

Поддержка форматов изображения MOV, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3

Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080

Тип аккумуляторов свой собственный

Ширина 123 мм

Высота 87 мм

Толщина 106 мм

Вес камеры (с элементами питания) 595 г Код товара: 140686

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Незначительные следы эксплуатации.

Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, крышка объектива, карта памяти 16 Гб, ремешок, коробка.

Гарантия 90 дней.

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