Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX50 HS (состояние 4+) (б/у)
Код товара : УТ-00075686
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-16/2
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Тип камеры компактная
Система стабилизатора подвижный элемент в объективе
Оптический Zoom 50 x
Диафрагменное число (F), wide 3.4
Диафрагменное число (F), tele 6.5
Минимальное фокусное расстояние 24 мм
Число мегапикселей матрицы 12.8 Мпикс
Физический размер матрицы 1/2.3"
Тип матрицы BSI CMOS
Тип автофокуса контрастный
Скорость быстрой съемки 13 кадров/с
Видоискатель электронный
Число пикселей видоискателя 202000
Максимальное расстояние действия вспышки 5.5 м
Опции вспышки башмак, встроенная вспышка, подавление эффекта красных глаз
Размер экрана 2.8 "
Число точек LCD 461000
Экран поворотный, работа в режиме видоискателя
Разъемы и интерфейсы HDMI, USB, аудио, видео
Поддерживаемые карты памяти SD, SDHC, SDXC
Поддержка форматов изображения MOV, MPEG4, RAW, формат 16:9, формат 1:1, формат 3:2, формат 4:3
Максимальное разрешение видеосъемки 1920x1080
Тип аккумуляторов свой собственный
Ширина 123 мм
Высота 87 мм
Толщина 106 мм
Вес камеры (с элементами питания) 595 г
Код товара: 140686
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: Фотоаппарат, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, крышка объектива, карта памяти 16 Гб, ремешок, коробка.
Гарантия 90 дней.