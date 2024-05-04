Компактный фотоаппарат Canon PowerShot SX420 IS (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00075427
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-04
Причина уценки:
Царапины и потёртости корпуса.
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Canon PowerShot SX420 IS - это цифровая фотокамера с 20-мегапиксельным датчиком CCD и 42-кратным оптическим зумом. Она имеет широкий спектр функций, включая:
20-мегапиксельный датчик CCD: обеспечивает высокое разрешение изображения, что позволяет печатать фотографии большого размера и обрезать их без потери качества.
42-кратный оптический зум: позволяет снимать объекты с большого расстояния.
Широкоугольный объектив 24 мм: позволяет вместить больше объектов в кадр.
Оптическая стабилизация изображения: помогает уменьшить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры.
Запись видео HD 720p: позволяет снимать видео высокого разрешения.
Wi-Fi: позволяют легко делиться фотографиями и видео с другими устройствами.
Режим Smart AUTO: автоматически выбирает оптимальные настройки для разных типов снимков.
Плюсы:
Длинный 42-кратный зум-объектив в легкой камере.
Встроенный Wi-Fi.
Быстрое включение.
Доступная цена для камеры с большим зумом.
Проста в использовании.
Canon PowerShot SX420 IS - это хороший выбор для фотографов, которым нужна камера с большим зумом по доступной цене. Она проста в использовании и имеет множество функций, которые понравятся как начинающим, так и опытным фотографам.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса.
Комплектация: акб, з/у, ремешок, крышка объектива.
Гарантия 90 дней.