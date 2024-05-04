Описание

Canon PowerShot SX420 IS - это цифровая фотокамера с 20-мегапиксельным датчиком CCD и 42-кратным оптическим зумом. Она имеет широкий спектр функций, включая:

20-мегапиксельный датчик CCD: обеспечивает высокое разрешение изображения, что позволяет печатать фотографии большого размера и обрезать их без потери качества.

42-кратный оптический зум: позволяет снимать объекты с большого расстояния.

Широкоугольный объектив 24 мм: позволяет вместить больше объектов в кадр.

Оптическая стабилизация изображения: помогает уменьшить размытость изображения, вызванную дрожанием камеры.

Запись видео HD 720p: позволяет снимать видео высокого разрешения.

Wi-Fi: позволяют легко делиться фотографиями и видео с другими устройствами.

Режим Smart AUTO: автоматически выбирает оптимальные настройки для разных типов снимков.

Плюсы:

Длинный 42-кратный зум-объектив в легкой камере.

Встроенный Wi-Fi.

Быстрое включение.

Доступная цена для камеры с большим зумом.

Проста в использовании.

Canon PowerShot SX420 IS - это хороший выбор для фотографов, которым нужна камера с большим зумом по доступной цене. Она проста в использовании и имеет множество функций, которые понравятся как начинающим, так и опытным фотографам.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапинки и потёртости корпуса.

Комплектация: акб, з/у, ремешок, крышка объектива.

Гарантия 90 дней.