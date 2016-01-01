Описание

Благодаря датчику изображения типа 1.0, светосильному объективу f/1.8-2.8 от Canon и улучшенному процессору DIGIC 7 эта компактная камера с большим датчиком обеспечивает творческую свободу уровня цифровых зеркальных камер при съемке фотографий и видео Full HD.

Компактная камера профессионального уровня

Компактная камера с возможностью создания идеально четких фотографий с качеством, как у цифровых зеркальных камер, и плавного видео в любой ситуации, благодаря большому датчику изображения CMOS типа 1.0, улучшенному процессору DIGIC 7, невероятно яркой и высокоточной оптике от Canon и системе стабилизации изображения, эквивалентной 4 ступеням выдержки, с технологией Dual Sensing IS.

Идеальна для фото- и видеосъемки

Без лишних усилий снимайте и отправляйте видео Full HD 60p в профессиональном качестве благодаря возможностям полноценного управления творческим процессом в режиме ручной видеосъемки. Добивайтесь идеально четкой фокусировки в режиме ручной фокусировки с усилением контуров изображения или создавайте кинематографический эффект с функцией сенсорной автофокусировки. Улучшенный режим Dynamic IS по 5 осям и автоматический уровень позволяют снимать фото и видео с четкостью, как у камер с системой стедикам.

Мгновенная отправка, удобное резервное копирование

Подключите камеру к совместимому мобильному устройству всего одним касанием, используя NFC для быстрой и удобной передачи фотографий и видео по Wi-Fi с помощью приложения Canon Camera Connect. Снимайте удаленно через мобильное устройство, полностью управляя творческим процессом и автоматически загружая новые изображения в такие облачные сервисы, как irista.

Простое управление творческим процессом

Наслаждайтесь простым и интуитивным контролем с помощью кольца управления двойного назначения на объективе и переключайтесь между плавным и пошаговым вращением одним касанием переключателя. Стили изображения и формат RAW 14 бит обеспечивают идеальную интеграцию с рабочим процессом EOS, а обработка изображений RAW в камере гарантирует максимальное качество при отправке изображений вне дома.

Творчество без лишних усилий

Создавайте красивый эффект размытия заднего плана, управляя глубиной резкости с помощью большой 9-лепестковой диафрагмы. Процессор DIGIC 7 гарантирует высочайшую скорость отклика и серийную съемку со скоростью 8 кадров/сек. даже в разрешении RAW, позволяя запечатлеть спонтанные моменты. С легкостью создавайте эффектные видеоклипы, используя встроенную функцию интервальной видеосъемки.