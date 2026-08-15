Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G3 X (состояние 3) (б/у)

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Код товара: УТ-00096306 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-15/2 Код товара: УТ-00096306 Артикул: б/у-КП32 К 2026-08-15/2 Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы 1" - 1/1.3" Все характеристики Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, потертости на обьективе и экране, пыль в линзовом блоке.

Пробег: 85000

S/n:073052000046

Комплектация:Передняя крышка, комплектный ремень, ЗУ, АКБ

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Фильтры Тип б/у товара Цифровые фотоаппараты Тип б/у камеры Компактная Формат матрицы 1" - 1/1.3" Описание Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, потертости на обьективе и экране, пыль в линзовом блоке.

Пробег: 85000

S/n:073052000046

Комплектация:Передняя крышка, комплектный ремень, ЗУ, АКБ

Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней. Видео Наш обзор

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