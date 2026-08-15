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Компактный фотоаппарат Canon PowerShot G3 X (состояние 3) (б/у)

  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
  • PowerShot G3 X (состояние 3)
Код товара:УТ-00096306
Артикул:б/у-КП32 К 2026-08-15/2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Присутствуют следы эксплуатации на корпусе, потертости на обьективе и экране, пыль в линзовом блоке.
Пробег: 85000
S/n:073052000046
Комплектация:Передняя крышка, комплектный ремень, ЗУ, АКБ
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.