Описание

Код товара: 122953

Оригинальный картридж Canon NPG-11 (1382A002) придаст вашим документам непревзойденное качество печати.

Картридж NPG-11 Toner черный обеспечит ваш принтер бесперебойной работой на протяжении всего ресурса печати 5000 страниц.

Обращаем внимание на то, что у картриджа Canon NPG-11 есть свой артикул производителя = 1382A002.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : новый

Комплектация: полная

Гарантия 90 дней.