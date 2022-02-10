Картридж Canon NPG-11 (1382A002) (б.у состояние New) (б/у)
Код товара : УТ-00057953
Артикул : б/у-П72 К 2022-02-10
Причина уценки:
Состояние нового, без следов эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней.
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Описание
Код товара: 122953
Оригинальный картридж Canon NPG-11 (1382A002) придаст вашим документам непревзойденное качество печати.
Картридж NPG-11 Toner черный обеспечит ваш принтер бесперебойной работой на протяжении всего ресурса печати 5000 страниц.
Обращаем внимание на то, что у картриджа Canon NPG-11 есть свой артикул производителя = 1382A002.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : новый
Комплектация: полная
Гарантия 90 дней.